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Вице-губернаторы Петербурга смогут одновременно стать главами комитетов

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© Фото: пресс-служба ЗакСа

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Инициатива ввести такие изменения исходит от главы Северной столицы Георгия Полтавченко.

Вице-губернаторы Петербурга смогут одновременно стать главами комитетов. Соответствующий документ сегодня был принят за основу Законодательным собранием, получив поддержку 38 депутатов. Поправки в документ будут вноситься до 16 июня. Об этом сообщает РБК.

Инициатива ввести такие изменения исходит от главы Северной столицы Георгия Полтавченко. По словам представителя губернатора Юрия Шестерикова, подобная практика была в городском парламенте в период с 1996 по 2005 год.

Раньше петербургские вице-губернаторы, возглавлявшие одни комитеты, одновременно курировали деятельность других комитетов. Например, глава комитета по строительству, курировал деятельность комитета по градостроительству и архитектуре.

Возврат к предыдущей модели, согласно пояснительной записке к документу, необходим «в целях оптимизации работы» Смольного. «Это позволит более эффективно распределять обязанности и распределять функционал по отраслевым направлениям», - добавил Шестериков.

Депутат Максим Резник заявил, что подобные изменения, очевидно, принимаются ради конкретного чиновника, который хочет совместить должности. «Скажите, кто этот гигант мысли?» - цитирует «Росбалт» парламентария.

«Такая позиция в корне неправильна. Мы предлагаем структурные изменения. Сейчас не идет речи о том, что какой-то руководитель органа исполнительной власти станет вице-губернатором. Это документ не персонифицированный, а структурный», - ответил Шестериков.

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