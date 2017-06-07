Парламент Петербурга утвердил половину состава Горизбиркома

Парламент Петербурга 7 июня утвердил половину состава городской избирательной комиссии. Вторую часть состава избирательной комиссии должен утвердить Смольный. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Новыми членами комиссии стали: выдвинутый КПРФ юрист Николай Левшин, помощник депутата Екатерина Фесик от "Справедливой России" и бывший глава МО "Семеновский" Валерий Николаев (ЛДПР).

Также в состав комиссии вошли экс-зампред ГИКа Дмитрий Краснянский (от МО "Сенной округ"), сотрудник ЗакСа и единоросс Людмила Боричева (от МО "Зеленогорск"), сотрудник ЗакСа Алла Егорова (от МО "Петровский"). Также по рекомендации ЦИКа была выдвинута действующий секретарь комиссии Марина Жданова.

При этом депутаты решили лишить места в Горизбиркоме Татьяну Смирнову, пишет "Росбалт". В прошлом созыве комиссии она была утверждена губернатором, в этом была выдвинута МО "Дачное". Однако действующий член ГИК не смогла набрать нужное количество голосов.

Городская избирательная комиссия избирается на пять лет. Срок полномочий нынешнего состава под руководством Виктора Панкевича истекает 4 июля. Всего необходимо утвердить 14 членов, половину из них выбирает ЗакС, половину - губернатор, глава города пока не сделал свой выбор.