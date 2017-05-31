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Активисты требуют проверить доходы и расходы депутата ЗакСа Погорелова

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© Фото: w-n.com.ua

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Transparency International считает, что он мог указать неверные данные при декларировании имущества.

Активисты требуют проверить доходы и расходы депутата петербургского Законодательного собрания Михаила Погорелова. Об этом сообщается на сайте международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Центр организации в Северной столице считает, что Погорелов мог указать неверные данные при декларировании имущества. Кроме того, в расследовании говорится, что парламентарий мог получать доход от коммерческой деятельности, что запрещено законом.

Со 2 ноября 2016 года ЗакС направил в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Петербурге двух депутатов - Сергея Соловьева и Михаила Погорелова. Последний привлек внимание активистов, так как про него "известно немного".

Согласно данным Transparency, Погорелов проходил службу в Военной инженерной академии имени Можайского вместе с нынешним председателем петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым, впоследствии был депутатом муниципального округа №15, а также помощником депутата ЗакСа.

"В ЗакСе Погорелов работает с 2012 года: он занимал должность начальника управления государственной службы и кадров, в 2013-2015 годах возглавлял управление материально-технического обеспечения. В сентябре 2016 года был избран депутатом по одномандатному округу. С 2012 года Погорелов декларировал свои доходы и имущество. В этих декларациях мы обнаружили странные противоречия. Предвыборная декларация депутата ЗакСа за 2016 год противоречит более ранним декларациям, в том числе антикоррупционной декларации, поданной в том же 2016 году за несколько месяцев до предвыборной", - говорится на сайте организации.

В расследовании указано, что один из принадлежащих Погорелову жилых домов за несколько месяцев "вырос" с 220 кв. метров до 660 кв. метров, а другой, наоборот, "уменьшился" с 200 кв. метров до 117,5 кв. метров.

В первом случае речь идет о доме в деревне Куялово Всеволожского района Ленинградской области. Он находится на участках, которыми Погорелов владеет с женой Ольгой (у него 1200 кв метров, у нее - 704). Другой объект находится в Геленджике - дом площадью 660,8 кв. метра оформлен на депутата и двух его сестер. Активисты утверждают, что это отель.

Transparency International планирует передать документы о найденных несоответствиях в прокуратуру. Более того, они намерены обратиться в правоохранительные и налоговые органы для проверки сведений о возможном незаконном предпринимательстве, осуществляемом родственниками депутата Погорелова.

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