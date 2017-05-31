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Россия поссорилась с Молдавией, Эстонией и Черногорией

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Многие политики трех стран объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию РФ.

Россия одновременно поссорилась с Молдавией, Эстонией и Черногорией. Самой важной темой из трех стала Молдавия - на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ опубликовано сообщение «Об ответных мерах российской стороны в отношении Республики Молдова».

В сообщении говорится о том, что советнику-посланнику Молдавии в России Николаю Мыйне была вручена нота, согласно которой пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве объявляются персонами нон грата и должны покинуть территорию РФ в течение трех дней.

МИД подчеркивает, что данная нота является ответной мерой на состоявшуюся 29 мая высылку пяти российских дипломатов из Кишинева. По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, российские дипломаты были объявлены персонами нон грата в связи с данными, предоставленными ему спецслужбами страны.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глубоко возмущен объявлением персонами нон грата российских дипломатов и осуждает такие действия правительства страны, показав тем самым свою непричастность к принятому решению. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», - сказал молдавский президент.

По мнению Додона, такое решение правительства - прямая провокация. Молдавский президент предупредил правительство страны, что «решение ввязаться в геополитические «игры» Брюсселя, Вашингтона и НАТО» в этом регионе является очень опасным.

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что на решение властей Молдавии о высылке пяти российских дипломатов последует адекватный ответ. После этого Игорь Додон заявил, «если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдавско-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова».

Вторым политическим скандалом стала ситуация с Эстонией, которая 26 мая объявила персонами нон грата двух российских дипломатов — генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева. МИД России назвал решение о высылке дипломатов «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа». Сегодня, 31 мая, Россия уведомила Эстонию об ответной высылке дипломатов.

Новостью номер три в политике стала Черногория - газета «Правда» со ссылкой на источники в МИД республики сообщила, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, бывший глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список.

Газета пишет, что ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них - депутаты черногорского парламента. Официального подтверждения данной информации пока что нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос с Черногорией. «Не комментирую этот вопрос», - сказал он, добавив, что Кремль не располагает данными об этой ситуации.

Вечером 28 мая в аэропорту Домодедово был задержан депутат Миодраг Вукович от правящей Демократической партии социалистов Черногории. Политику сообщили, что он входит в список персон нон грата и должен быть депортирован на родину. После этого МИД Черногории в этой связи вручил ноту протеста послу России Сергею Грицаю.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.

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