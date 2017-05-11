Захарова: Американские СМИ находятся в интеллектуальной агонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские СМИ находятся в интеллектуальной агонии. Таким образом она прокомментировал встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был «прокомментируйте увольнение директора ФБР», а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Речь идет о том, что на встрече присутствовали только личные фотографы сторон. Фото переговоров были опубликованы российской стороной, а американская воздержалась. В результате этого американские СМИ оказались без снимков, поэтому были вынуждены обращаться к российским источникам.

Также Захарова говорит о моменте, когда Лаврова спросили об увольнении главы ФБР Джеймса Коми. Министр он ответил шуткой: «Его уволили? Вы шутите! Вы шутите!» Трамп и Лавров встретились 10 мая, на переговорах, помимо первостепенного сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине.