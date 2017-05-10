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Трамп и Лавров встретились в Белом доме: главное

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© Фото: Александр Щербак / ТАСС
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    Первостепенным стал вопрос о ситуации в Сирии.

    Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в Белом доме. Трамп назвал встречу "очень хорошей", сообщает агентство Bloomberg.

    На переговорах, помимо первостепенного сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине.

    "Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

    Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня. По его словам, Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, причем в рамках переговоров в Вашингтоне обсуждались конкретные механизмы взаимодействия.

    "Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура - прим. ред.) возобновить женевские переговоры", - добавил министр.

    Лавров также рассказал, что вопрос санкций на переговорах Трампом и госсекретарем Тиллерсоном не поднимался. "Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - резюмировал Лавров.

    Встреча в Белом доме продлилась сорок минут. После этого Лавров рассказал, что "диалог с командой Трампа лишен идеологизированности, характерной для администрации Барака Обамы".

    "Администрация Трампа - и сам президент, и госсекретарь - это люди дела, и они хотят договариваться. Договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться для того, чтобы решать какие-то конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны, и благополучие граждан, и от которых зависит урегулирование конфликтов в самых разных частях мира", - цитирует российского министра ТАСС.

    Лавров также заявил, что "Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы". "Вот это очень важно - что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты", - цитирует министра РИА "Новости".

    После встречи с российским министром американский президент заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться. При этом начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт по итогам встречи сказала, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не прекратит предпринимать действия, которые к ним привели.

    Науэрт подчеркнула, что "Соединенные Штаты и Россия согласились продолжать переговоры по решению других вопросов, вызывающих обеспокоенность у обеих сторон, включая стратегическую стабильность". Об этом пишет РИА "Новости". После сегодняшней встречи Лавров также подтвердил, что Путин и Трамп встретятся в июле в Гамбурге.

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