Макаров сделал замечание Вишневскому из-за отсутствия георгиевской ленточки

Спикер Законодательного собрания Петербурга сделал замечание депутату Борису Вишневскому из-за отсутствия георгиевской ленточки. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Эмоциональный выговор Вишневксий получил, выходя сегодня, 3 мая, к трибуне ЗакСа, чтобы выступить по поводу вопроса о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Макаров спросил, почему Вишневский не надел символ победы над "коричневой чумой фашизма". В ответ парламентарий заявил, что для него есть и другие не менее важные символы этой Победы.

В итоге депутаты ЗакСа повторно отказался рассматривать вопрос о референдуме, его рассмотрят на заседании 17 мая. Вишневский заявил, что эта дата находится за пределами срока, установленного законом. Защитники собора подадут иск в суд о бездействии Законодательного собрания.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.