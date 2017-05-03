  • 3 Май 2017
USD 03.05.2017 56.9518 +-0.0320
USD ММВБ 11:17 57.01110  
EUR 03.05.2017 62.1515 +0.1075
EUR ММВБ 11:17 62.2320  
Нефть($) 03.05.2017 50.71 0.37
Нефть(p) 03.05.2017 2888.03 +19.47

Парламент Великобритании досрочно распущен

Автор:


© Фото: Александр Юрьев / РИА «Новости»

Темы дня

Все 650 мест в его Палате общин стали свободными, выборы пройдут 8 июня.

Парламент Великобритании досрочно распущен 3 мая в преддверии всеобщих выборов. Законодательный орган Соединенного Королевства прекратил свою работу в 00:01 по местному времени (02:01 мск). Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также:

Почему британцы хотят выйти из ЕС и что из этого получится

Согласно действующему в Великобритании законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения выборов, которые по инициативе премьер-министра Терезы Мэй должны пройти 8 июня. Британский премьер встретится с королевой Елизаветой II, чтобы согласовать с ней вопрос роспуска Вестминстера, однако эта процедура будет носить формальный характер.

Роспуск парламента Великобритании автоматически означает, что все 650 мест в его Палате общин (нижняя палата) становятся свободными. В течение нескольких дней бывшим депутатам разрешается приходить в здание Вестминстерского дворца, чтобы забрать оставленные на рабочем месте документы и личные вещи, в то время как пользоваться парламентской инфраструктурой они имеют право лишь до 17:00 (19:00 мск) в день прекращения функционирования законодательного органа.

Члены неизбираемой Палаты лордов (верхняя палата) парламента сохраняют за собой свои места и доступ в парламент, однако заседания не проводятся. Традиционно премьер-министр в ходе встречи с королевой предлагает кандидатуры некоторых бывших депутатов Палаты общин для утверждения их пожизненными пэрами, то есть членами Палаты лордов.

Британские депутаты поддержали 19 апреля предложение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы. По замыслу главы правительства Соединенного Королевства, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm