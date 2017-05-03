Число упоминаний Навального в СМИ резко выросло в пять раз

Число упоминаний оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ резко выросло почти в пять раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

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Если в декабре 2016 года, когда Навальный объявил о намерении выдвинуться в президенты, он упоминался почти семь тыс. раз, то в марте 2017 года - уже более 32 тыс. раз. В апреле этот показатель снизился до 26 тыс. сообщений.

По суммарной упоминаемости за март-апрель Навальный занял шестую строчку рейтинга популярности, уступив президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, премьеру Дмитрию Медведеву, пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и президенту Украины Петру Порошенко. При этом оппозиционер опередил мэра Москвы Сергея Собянина.

Больше всего новостей о Навальном появилось за последние три месяца в федеральных интернет-СМИ (более 32 тыс.), газеты и журналы отметились 629 сообщениями, телевидение – более тысячи.

К позитивным для Навального новостям эксперты отнесли присуждение ему компенсации в ЕСПЧ, новости об открытии штабов, выход фильма о Медведеве «Он вам не Димон», антикоррупционные митинги 26 марта и падение рейтинга премьера. К негативным – подтверждение приговора по делу «Кировлеса», отказ Олегу Навальному в УДО, арест на 15 суток за акцию 26 марта, инциденты с обливанием зеленкой и видеоролик о сравнении Навального с Гитлером.

Днем 27 апреля мужчины напали на Алексея Навального у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве и плеснули ему в лицо зеленкой. Политик утратил 80% зрения правым глазом и намерен подать жалобы на бездействие правоохранительных органов.