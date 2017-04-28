Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"

Дальнейшую "изоляцию" России в ООН назвали одной из заслуг президента США Дональда Трампа за первые 100 дней у власти. Белый дом составил список, в котором перечислил достижения американского лидера, пишет "Интерфакс".

"Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии", - говорится в документе. "Изоляции" России Трамп добился "путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпинем", отметили в Белом Доме.

Также заслугами Трампа назвали восстановление и расширение возможностей вооруженных сил, резкое сокращение нелегальной иммиграции, а также введение санкций в отношении Сирии и Ирака.