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К парламенту Петербурга подъехала газель с портретом Макарова и надписью "Надоел"

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© Фото: vk.com/kuzinsergei

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Акцию в преддверии несогласованного Смольным митинга провела "Открытая Россия".

К парламенту Петербурга подъехала газель с портретом спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова и надписью "Надоел". Акцию провела "Открытая Россия".

"Передали привет спикеру петербургского парламента Макарову. Отдельное спасибо ему за Исаакий. 29.04 одно из наших требований - референдум!" - написал на своей странице "ВКонтакте" координатор "Открытой России" Сергей Кузин.

Речь идет об отказде депутатов петербургского ЗакСа рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевксого собора Русской православной церкви.

Что касается даты, то 29 апреля "Открытая Россия" собирается провести незаконную акцию "Надоел", Смольный запретил ее проводить. Она посвящена призыву Владимира Путина не баллотироваться в президенты в 2018 году.

Несмотря на решение властей в согласовании акции протеста, координатор петербургского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров заявил, что отказ Смольного "ничего не меняет". В случае возникновения митинга полиция будет задерживать участников несанкционированной акции.

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