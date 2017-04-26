Президент Турции сообщил подробности разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью Reuters сообщил подробности разговора с Владимиром Путиным. По мнению Эрдогана, позиция России в отношении сирийского президента Башара Асада изменилась.

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«Не поймите меня неправильно, я не сторонник Асада, я не его адвокат», - процитировал турецкий лидер Путина. По мнению Эрдогана, решение конфликта в Сирии невозможно пока Башар Асад остается у власти.

«Сирия должна быть освобождена от Асада, чтобы появилась возможность решить конфликт. Он напал на своих граждан с танками, пушками, истребителями и химическим оружием. Какое решение конфликта возможно при нем?» - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что существует «множество реальных имен» - альтернатив сирийскому лидеру. «Мы должны позволить народу Сирии выбрать своего лидера», - резюмировал глава Турции.

Президент Турции посетит Россию и встретится с Путиным 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что основной темой беседы будет урегулирование ситуации в Сирии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков.

В ответ на химатаку 7 апреля США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk. Трамп назвал удар «пропорциональным ответом».