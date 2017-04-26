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Почти половина россиян выступает за отставку Медведева

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© Фото: Дмитрий Астахов / РИА «Новости»

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В опросе на дому приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.

Почти половина россиян выступает за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК со сслыкой на исследование «Левада-центра».

Опрос проводился на дому методом личного интервью среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. В ходе опроса, проведенного 7-10 апреля, 18% респондентов заявили, что они «определенно за» отставку Медведева, а 27% - «скорее за».

С мая прошлого года доверие к премьеру постепенно падало. Согласно опросу, 14% «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9% - в декабре, и всего 3% - в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства - с 14 до 19% соответственно.

В последние годы респонденты все чаще выражают негативное отношение к премьеру. Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства «антипатию», с 2 до 4% - «отвращение».

Рейтинг Медведева упал в том числое из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», рассказал социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. По его словам, ​респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками».

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

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