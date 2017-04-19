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Названы самые богатые депутаты Петербурга

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© Фото: Вадим Суходольский / sukhodolsky.ru

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Самым богатым депутатом Северной столицы стал коммунист Александр Рассудов с доходом 775,7 млн рублей.

Названы самые богатые депутаты Петербурга. На сайте городского Законодательного собрания опубликован отчет о имуществе и доходах парламентариев за 2016 год.

Самым богатым депутатом Северной столицы стал коммунист Александр Рассудов, доход которого за прошлый год составил 775,7 млн рублей. Парламентарий задекларировал 34 земельных участка общей площадью более 70 га, три квартиры, три нежилых помещения, два автомобиля бизнес-класса и один гараж.

При этом супруга Рассудова заработала за год 9,4 млн рублей, она владеет апартаментами и гаражом в Испании. Ранее Александр Рассудов возглавлял совет директоров строительной "Лидер Групп", а осенью 2016 года стад депутатом от КПРФ. В предвыборной декларации в качества дохода за 2015 год указано 5 млн рублей.

Второй место в рейтинге заняла Любовь Егорова ("Единая Россия") с доходом за 2016 год 9 млн рублей. Самым бедным депутатом в списке стал сын Егоровой - прославившийся своими комментариями в СМИ, бывший футболист Виктор Сысоев. Его доход составил 624,7 тыс. рублей, на нем записаны автомобиль Hyundai и половина квартиры площадью 52 кв. метра.

Доходы спикера парламента Вячеслава Макарова составили 5,1 млн рублей, в 2016 году, согласно отчету, он купил себе уже третью дачу. Также Макаров владеет автомобилем "Волга" 1995 года и квартирой площадью 50 кв. метров. Председатель парламента за год увеличил свой доход почти на 30% - в 2015-ом он отчитался за 3,6 млн рублей.

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