Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за химическое оружие

Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, два лидера также заявили о необходимости привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности за применение химического оружия в Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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"Президент Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и поздравил его с недавней победой на референдуме, а также обсудил действия США в ответ на применение сирийским режимом химического оружия 4 апреля", - говорится в сообщении Белого дома.

Также президенты обсудили вопросы противодействия группировке "Исламское государство" (запрещена в России) и сотрудничество против "всех групп, которые используют терроризм для достижения своих целей".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков.

В ответ на химатаку 7 апреля США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk. Трамп назвал удар "пропорциональным ответом".

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов. Теперь Эрдоган сможет остаться у власти до 2029 года.