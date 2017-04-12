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Депутаты ЗакСа отложили принятие обновленного Генплана Петербурга до осени

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© Фото: vladtime.ru

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В данный момент пожелания граждан оценивает комиссия по изменениям Генплана.

Депутаты Законодательного собрания отложили принятие обновленного Генплана Петербурга до осени. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на депутата Алексея Ковалева.

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По его словам, парламентарии до лета не хотят принимать шумно обсуждаемые горожанами поправки в Генплан. Рассмотрение вопроса они планируют отложить на осень, чтобы после летних каникул спокойно все изучить.

«Принципиальное согласие по этому вопросу в наших рядах есть. Инициировать перенос сроков в скором времени будет Сергей Николаевич Никешин», – рассказал Ковалев, добавив, что пока вопрос не выносился на всеобщее обсуждение ЗакСа.

Ковалев добавил, что помимо главных корректировок документа, связанных с трассировкой аэроэкспресса «Пулково – Витебский вокзал» и зонирования по трассе широтной магистрали с мостом через реку Неву в створе Фаянсовой – Зольной, в Генплане должны быть прописаны границы береговой зоны Северной столицы. «Это границы Петербурга как субъекта РФ. Мы не можем обсуждать такой важный вопрос без детального изучения», – резюмировал депутат.

Изменения, которые вносятся в Генплан, уже прошли обязательную процедуру общественного обсуждения. Слушания с конца февраля по 2 марта проходили во всех районах Петербурга. От горожан в Смольный поступило более 1,5 тыс. предложений.

В данный момент пожелания граждан оценивает комиссия по изменениям Генплана. Затем одобренные комиссией корректировки в главный градостроительный документ города должны утвердить депутаты ЗакСа.

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