Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным"

Ситуация в Сирии была бы лучше, если бы Россия "не поддержала" президента Сирии Башара Асада. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business, сообщает ТАСС.

"Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было. Если честно, то Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым человеком. Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия в провинции Идлиб, включая снимки детей.

По словам американского лидера, после того как он увидел эти фото, он "немедленно позвонил" министру обороны США Джеймсу Мэттису. "Я спросил его, что мы можем сделать", - рассказал президент, добавив, что после этого ему был "предоставлен ряд альтернатив".

"Мы ударили по ним очень сильно", - отметил Трамп в интервью. "Означает ли это, что мы окажемся вовлечены в Сирии? Нет. Но если я увижу, что они применяют газ или какие-то вещи... Даже худшие тираны в мире не использовали такой газ", - сказал Трамп.

Ранее, 7 апреля, США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых.

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, которые предвещали начало военной кампании США в Ираке. "Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы", - сообщил Путин.

По его мнению, аналогичная ситуация происходит и сейчас. "И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", - добавил президент РФ.