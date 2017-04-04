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Путин отправил главу Удмуртии в отставку

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© Фото: udmurt.ru

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Александр Соловьев подозревается в получении двух взяток на общую сумму более чем в 140 млн рублей.

Президент России Владимир Путин отправил главу Удмуртии Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", он опубликован на официальном сайте Кремля. Кто будет исполнять обязанности главы региона, пока не сообщается.

Сегодня, 4 апреля, Соловьев задержан в Ижевске и доставлен в Москву. Чиновник подозревается в получении двух взяток на общую сумму более чем в 140 млн рублей.

СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность в РФ, в особо крупном размере".

По версии следствии, глава Удмуртии в 2014-2016 годах получил от организаций, которые занимаются строительством мостов через Каму и Буй, взятку на 139 млн рублей. Также ему выделили 2,7 млн рублей как долю участия в коммерческой организации.

За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Следствие намерено предъявить ему обвинение, а затем подаст в суд ходатайство об его аресте. Соловьев возглавляет Удмуртию с 2014 года, до этого он представлял республику в Совете Федерации и шесть лет возглавлял региональный парламент.

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