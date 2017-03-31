Песков рассказал о реакции Путина на речь Сокурова о митингах на «Нике»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции президента Владимира Путина на речь режиссера Александра Сокурова о прошедших 26 марта митингах.

«Безусловно, Путин знает об этом. Он всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры. Он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается. Вы неоднократно были этому свидетелями», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Сокуров произнес большую речь о проблемах российского гражданского общества на вручении российской национальной кинематографической премии «Ника». «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их», - заявил Сокуров.

Режиссер сказал, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов», он также призвал «принять закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, которые участвуют в общественных акциях».

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130. В отношении большинства из задержанных составлены административные протоколы.