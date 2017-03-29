Путин освободил от должности главу ГИБДД Виктора Нилова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктора Нилова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

О предстоящей отставке Нилова в начале марта сообщали ряд СМИ со ссылкой на свои источники. В итоге, высокопоставленный источник ТАСС в министерстве внутренних дел РФ сообщил, что Нилов не собирается покидать свой пост и не писал рапорт об отставке. Спустя две недели Путин уволил Нилова.

По данным РБК, перестановки связаны с предстоящей реформой ГИБДД: ведомство перестанет существовать как самостоятельное подразделение и войдет в состав патрульно-постовой службы. Точных сроков, когда будет проведена реформа, пока нет: все изменения должны завершиться не раньше 2018 года.

61-летний генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов является выпускником Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (факультет "Автомобильный транспорт"). Чиновник начинал свою карьеру в 1977 году инженером третьего отдела УГАИ ГУВД Леноблгорисполкома.

В 2000-м Нилов стал замглавы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти по регистрационно-экзаменационной работе. Далее, в 2007 году, он переехал в Москву, а в 2011-ом занял должность главы Госавтоинспекции России. Главный гаишник страны в 1992-2002 годах Владимир Федоров одобрительно отозвался о Нилове, комментируя его назначение на должность руководителя ГИБДД, назвав его профессионалом и порядочным человеком, прошедшим "большой путь в организации движения".