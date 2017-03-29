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Путин освободил от должности главу ГИБДД Виктора Нилова

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© Фото: Артем Коротаев / ТАСС

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61-летний генерал-лейтенант полиции начинал карьеру в Ленинграде.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктора Нилова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

О предстоящей отставке Нилова в начале марта сообщали ряд СМИ со ссылкой на свои источники. В итоге, высокопоставленный источник ТАСС в министерстве внутренних дел РФ сообщил, что Нилов не собирается покидать свой пост и не писал рапорт об отставке. Спустя две недели Путин уволил Нилова.

По данным РБК, перестановки связаны с предстоящей реформой ГИБДД: ведомство перестанет существовать как самостоятельное подразделение и войдет в состав патрульно-постовой службы. Точных сроков, когда будет проведена реформа, пока нет: все изменения должны завершиться не раньше 2018 года.

61-летний генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов является выпускником Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (факультет "Автомобильный транспорт"). Чиновник начинал свою карьеру в 1977 году инженером третьего отдела УГАИ ГУВД Леноблгорисполкома.

В 2000-м Нилов стал замглавы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти по регистрационно-экзаменационной работе. Далее, в 2007 году, он переехал в Москву, а в 2011-ом занял должность главы Госавтоинспекции России. Главный гаишник страны в 1992-2002 годах Владимир Федоров одобрительно отозвался о Нилове, комментируя его назначение на должность руководителя ГИБДД, назвав его профессионалом и порядочным человеком, прошедшим "большой путь в организации движения".

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