Депутату Госдумы Виталию Милонову запретили въезд на Украину. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Службу безопасности страны (СБУ).

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При этом в СБУ уточнили, что никакие уголовные дела в отношении парламентария «не начинались и не расследовались». Сам Милонов считает запрет добрым знаком.

«Оказаться в черном украинском списке вместе с людьми, которых я безмерно уважаю, - некая похвала и сигнал правильного направления моей деятельности», - цитирует Милонова РИА «Новости».

Депутат добавил, что ехать на сегодняшнюю Украину все равно что в некое «Евросомали», где с человеком может случиться что угодно. «А что мне там делать? Я в это территориальное недоразумение ездить не пытаюсь, бываю только на территориях ДНР и ЛНР. Там мне нравится, у меня там есть постоянный помощник и пункт выдачи гуманитарной помощи», - сказал Милонов Лайфу.

По словам политика, анализировать действия украинских властей достаточно трудно, поскольку они действуют непредсказуемо и импульсивно. Именно поэтому, по словам Милонова, он и выступает за то, чтобы не иметь с Киевом никаких дел.

«Искать рациональность в поведении клиентов палаты номер шесть сложно, политическая верхушка этой страны больна шизофренией. Я, конечно, не психиатр, чтобы разбирать мотивы, но никакого смысла в их поведении нет. Я всегда говорил, что никаких дел с ними не надо, наших артистов туда пускать не надо. Они же как непредсказуемые макаки. Ну вот как собака в Англии растерзала своего хозяина. Ну кто ж с собаки спросит?» - резюмировал Милонов.

Парламентарий стал не первым российским политиком, которому запретили ездить на Украину. В черном списке - целый ряд депутатов, чиновников и деятелей культуры. Самым громким за последнее время стал скандал с запретом СБУ на въезд в страну российской участницы «Евровидения-2017» Юлии Самойловой.