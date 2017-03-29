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Милонову запретили въезд на Украину

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Депутат Госдумы считает запрет добрым знаком, он назвал украинские власти «непредсказуемыми макаками».

Депутату Госдумы Виталию Милонову запретили въезд на Украину. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Службу безопасности страны (СБУ).

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При этом в СБУ уточнили, что никакие уголовные дела в отношении парламентария «не начинались и не расследовались». Сам Милонов считает запрет добрым знаком.

«Оказаться в черном украинском списке вместе с людьми, которых я безмерно уважаю, - некая похвала и сигнал правильного направления моей деятельности», - цитирует Милонова РИА «Новости».

Депутат добавил, что ехать на сегодняшнюю Украину все равно что в некое «Евросомали», где с человеком может случиться что угодно. «А что мне там делать? Я в это территориальное недоразумение ездить не пытаюсь, бываю только на территориях ДНР и ЛНР. Там мне нравится, у меня там есть постоянный помощник и пункт выдачи гуманитарной помощи», - сказал Милонов Лайфу.

По словам политика, анализировать действия украинских властей достаточно трудно, поскольку они действуют непредсказуемо и импульсивно. Именно поэтому, по словам Милонова, он и выступает за то, чтобы не иметь с Киевом никаких дел.

«Искать рациональность в поведении клиентов палаты номер шесть сложно, политическая верхушка этой страны больна шизофренией. Я, конечно, не психиатр, чтобы разбирать мотивы, но никакого смысла в их поведении нет. Я всегда говорил, что никаких дел с ними не надо, наших артистов туда пускать не надо. Они же как непредсказуемые макаки. Ну вот как собака в Англии растерзала своего хозяина. Ну кто ж с собаки спросит?» - резюмировал Милонов.

Парламентарий стал не первым российским политиком, которому запретили ездить на Украину. В черном списке - целый ряд депутатов, чиновников и деятелей культуры. Самым громким за последнее время стал скандал с запретом СБУ на въезд в страну российской участницы «Евровидения-2017» Юлии Самойловой.

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