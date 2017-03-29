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Председателя комитета по благоустройству Рублевского вызовут на «допрос с пристрастием»

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© Фото: gov.spb.ru

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Поводом для допроса стал прогул Рублевским сегодняшнего заседания парламента.

Председателя петербургского комитета по благоустройству Владимира Рублевского вызовут на «допрос с пристрастием». Соответствующее поручение дал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщает «Агентство бизнес новостей».

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Поводом для допроса стал прогул Рублевским сегодняшнего заседания парламента. Рублевский должен был выступать на часе правительства с отчетом, вместе него пришел вице-губернатор Николай Бондаренко. Он пояснил, что Рублевский находится в плановом отпуске.

«Он должен был быть, он об этом знал! У нас что, все нормально с уборкой? Не было «дня жестянщика» вчера? Но он отказался прийти на заседание ЗакСа для отчета, хотя это было утверждено на совете фракций. Пусть теперь придет на комиссию по городскому хозяйству, устройте ему там допрос с пристрастием. А бюджетно-финансовый комитет прошу проверить финансовые отчеты комитета, потому что они потом опять будут деньги просить», - заявил с трибуны Макаров.

Чиновник попытался объяснить Макарову, что его коллега «всего на пять дней ушел по графику в отпуск». «Вы спросите у меня, когда я крайний раз был в отпуске? Заявления пишу, но не ухожу», - заявил в ответ на это спикер.

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