Медведев рассказал, чем занимался во время протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Instagram рассказал, чем занимался 26 марта во время протестных акций по всей России.

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Пользователи обратили внимание на ответ премьера в комментариях к посту, посвященному 8 марта. Один из читателей страницы Медведева вечером в воскресенье спросил: «Привет, как день?»

«Неплохо, на лыжах покатался», - ответил Медведев, прикрепив веселый смайлик. Комментарий появился в Instagram девять часов назад и все еще доступен для просмотра.

Премьер, однако, не уточнил, где именно он катался на лыжах. На последующие вопросы пользователей в комментариях Медведев отвечать не стал.

В воскресенье, 26 марта, в 80 российских городах прошли акции протеста «Он нам не Димон», организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли, по последним данным, более 10 тыс. человек, были задержаны полицией более 130 человек.

В ходе протестной акции в Москве 26 марта были задержаны 1030 человек. Также в Москве был задержан Алексей Навальный, он провел ночь в СИЗО, дожидаясь суда. ФБК 2 марта опубликовал расследование о тайном состоянии премьер-министра. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК. Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем.