Чиновникам хотят давать премии за экономию бюджета. Для их поощрения может быть создан отдельный бонусный фонд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источников в правительстве.

Вопрос введения дополнительной системы мотивации для госслужащих запланирован к обсуждению 22 марта на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В министерстве экономического развития предлагают выдавать бонусы чиновникам, которые смогли сэкономить не менее 10% бюджета, выделенного на проект. При этом экономия не должна повлиять на качество исполнения проекта.

По словам источника, знакомого с ходом дискуссии, в правительстве также рассматривается возможность поощрения госслужащих за качество реализации проекта, его успешность, а также уровень своей компетенции.