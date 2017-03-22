Макаров: Что вы прицепились к "демону ЗакСа"?

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что относится к плакату, на котором изображен в качестве "демона ЗакСа", "спокойно и невозмутимо".

"Как мне к нему относиться, если я занимаюсь политической деятельностью. Я исхожу из принципа: любая информация, кроме некролога — это очень хорошо. Я к этому отношусь абсолютно ровно, без эмоций. Так, как и должен относиться политик. Плакаты приходят и уходят, деятельность человека оставляет свой след. Этот плакат больше вас интересует. Я к этому отношусь абсолютно невозмутимо. Не обращаю даже внимания. Что вы прицепились к этому плакату? Прошу четко записать: абсолютно меня это не интересует", - цитирует Макарова "Росбалт".

При этом спикер парламента не ответил прямо на вопрос о том, почему в таком случае начальник кадрового управления ЗакСа Дмитрий Быченков во время аудиенции показывал помощникам депутатам именно этот плакат с митинга.

По мнению оппозиционеров, именно этот транспарант вызвал недовольство спикера и послужил поводом для внеплановой проверки помощников оппозиционных политиков. Макаров заявил, что в данном случае управление по кадрам просто действовало в соответствии с законом о госслужбе.

Сегодня утром, 22 марта, около здания ЗакСа с аналогичными плакатами о "демоне ЗакСа" были задержаны два активиста. Макаров отказался комментировать информацию об этом. Подобный плакат на митинге в защиту Петербурга 18 марта стал поводом для проверки помощников депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой и Максима Резника.