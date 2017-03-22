Полиция отпустила пикетчиков петербургского ЗакСа

Полиция отпустила активистов Наталью Сивохину и Дмитрия Негодина, устроивших сегодня утром, 22 марта, пикеты у здания петербургского Законодательного собрания.

Плакаты о спикере ЗакСа Вячеславе Макарова изъяли, при этом никаких протоколов составлено не было, пишет "Фонтанка.ру". Активисты отказались давать показания, сославшись на 51 статью Конституции РФ.

Во время начала заседания ЗакСа активисты стояли с плакатами, на которых Макаров изображен в виде Мефистофеля, сбитого на Петроградской стороне в 2015 году. Об оскорблении спикера в полицию заявил один из сотрудников ЗакСа.

Подобный плакат на митинге в защиту Петербурга 18 марта также стал поводом для проверки помощников депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой и Максима Резника.

Сегодняшнее заседание ЗакСа началось со скандала. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заблокировал ключи для голосования депутатов от оппозиции Максима Резника, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.

Более того, Макаров поручил сегодня изменить регламент ЗакСа после того, как оппозиционные депутаты покинули заседание на 15 минут, чтобы сделать заявление о давлении на своих помощников.