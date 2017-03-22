Макаров хочет изменить регламент ЗакСа после скандала на заседании

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поручил комитету по законодательству парламента внести изменения в регламент ЗакСа. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Такое заявление он сделал сегодня, 22 марта, после скандала на заседании. Оппозиционные депутаты взяли перерыв 15 минут по вопросу инициативы о защите животных, однако покинули зал, чтобы сделать заявление о давлении на своих помощников.

"Нужно, чтобы возможность брать перерыв была только тогда, когда поддержит большинство. У нас демократия. Не я первый начал. Внести изменения в регламент", - заявил Макаров.

Сегодняшнее заседание началось со скандала - Макаров заблокировал ключи для голосования депутатов от оппозиции Максима Резника, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко. Они опоздали на заседания из-за того, что их помощников не пускали в Мариинский дворец.

Дмитриева, Резник и Вишневский заявили о намерении обратиться в прокуратуру из-за шантажа и запрета их помощникам участвовать в организованных депутатами митингах и блокировании пропусков – невозможности ходить на работу.

Более того, сегодня утром полиция задержала двух активистов, пикетирующих ЗакС с плакатами о Макарове - он был изображен в виде Мефистофеля.