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Полиция задержала двух активистов, пикетирующих ЗакС с плакатами о Макарове

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© Фото: Twitter / @merr1k
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    Активисты стояли с плакатами, на которых спикер ЗакСа изображен в виде Мефистофеля.

    Полиция задержала двух активистов, пикетирующих петербургское Законодательное собрание с плакатами о спикере ЗакСа Вячеславе Макарове. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

    Активисты стояли с плакатами, на которых Макаров изображен в виде Мефистофеля, сбитого на Петроградской стороне в 2015 году. Об оскорблении спикера в полицию заявил один из сотрудников ЗакСа.

    Подобный плакат на митинге в защиту Петербурга 18 марта стал поводом для проверки помощников депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой и Максима Резника - Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова будут проверять на соответствие закона о государственной службе.

    По словам Вишневского, он намерен поехать в отделение полиции, чтобы принять участие в судьбе задержанных. Более того, сегодняшнее заседание ЗакСа началось со скандала. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заблокировал ключи для голосования депутатов от оппозиции Максима Резника, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.

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