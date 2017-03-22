Полиция задержала двух активистов, пикетирующих ЗакС с плакатами о Макарове

Полиция задержала двух активистов, пикетирующих петербургское Законодательное собрание с плакатами о спикере ЗакСа Вячеславе Макарове. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Активисты стояли с плакатами, на которых Макаров изображен в виде Мефистофеля, сбитого на Петроградской стороне в 2015 году. Об оскорблении спикера в полицию заявил один из сотрудников ЗакСа.

Подобный плакат на митинге в защиту Петербурга 18 марта стал поводом для проверки помощников депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой и Максима Резника - Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова будут проверять на соответствие закона о государственной службе.

По словам Вишневского, он намерен поехать в отделение полиции, чтобы принять участие в судьбе задержанных. Более того, сегодняшнее заседание ЗакСа началось со скандала. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заблокировал ключи для голосования депутатов от оппозиции Максима Резника, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.