СК просят проверить тайные яхты и особняки Медведева

Следственный комитет России просят проверить тайные яхты и особняки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Обращение парламентария подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Кроме того, копии направлены директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ.

В тексте официального письма говорится, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительство ознакомились 9-10% граждан», при этом реакции на эти сообщения от российских властей не последовало.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведева "творчеством известного осужденного гражданина".

В связи с публикацией фильма в Петербурге 26 марта планируют провести митинг за отставку Медведева на Марсовом поле. Заявки на митинг в эту же дату также поданы в десятках российских городов.