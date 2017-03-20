Великобритания объявила дату начала Brexit

Правительство Великобритании официально уведомит власти Европейского союза о намерении страны выйти из ЕС 29 марта. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на BBC News.

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В этот день премьер-министр Тереза Мэй объявит, что Великобритания решила прибегнуть к статье 50 Лиссабонского договора, в которой прописано право государства на добровольный выход из состава союза.

На прошлой неделе, 16 марта, британская королева Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий Терезе Мэй начать процедуру Brexit. Процесс согласования условий выхода Великобритании из ЕС займет, как ожидается, около двух лет.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого прежний премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку и его место заняла Тереза Мэй.