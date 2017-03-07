Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 7 марта вернулся на работу после отпуска, несмотря на слухи о его увольнении. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на его пресс-секретаря Андрея Кибитова.

Глава Северной столицы ушел в отпуск 20 февраля. На время отпуска его обязанности исполнял вице-губернатор, руководитель администрации Александр Говорунов.

Полтавченко ежегодно берет отпуск в конце февраля, несмотря на в Петербурге стали говорить о его возможной отставке, якобы губернатор "уже не вернется из отпуска". Об этом, в частности, рассказал заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей.

"Он оказался никудышным управленцем в силу некоторых причин личного характера. Он не смог решить очень важную проблему – обеспечить нормальное строительство стадиона. Шум вокруг "Зенит-арены" переполнил чашу терпения", - заявил политолог, добавив, что губернатор сам уже "давно тяготился Питером" и желал покинуть свой пост.

Соловей также подчеркнул, что после ухода Полтавченко вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ снимут с повестки дня. При этом страсти вокруг Исаакия разгорелись еще сильнее - суд решил не рассматривать иск по Исаакию, а Смольный отказался согласовывать "Марш в защиту Петербурга".