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Общественная палата Петербурга будет сформирована к 25 мая

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© Фото: gov.spb.ru

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Заявки от претендентов на включение в состав палаты принимаются до 21 марта.

Общественная палата Петербурга будет сформирована к 25 мая. Заявки от претендентов на включение в состав палаты принимаются до 21 марта. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Это будет авторитетный орган. Убежден, что от Законодательного собрания в состав Общественной палаты войдут знаковые, профессионально подготовленные люди", - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Депутат фракции "Партии Роста" Максим Резник, в свою очередь, заявил, что Общественная палата должна добавлять авторитета ЗакСу. "Если просто пристроить советников и помощников парламентского большинства, это будет палатка, а не палата", - цитирует "Фонтанка.ру" Резника.

Парламентарий Алексей Ковалев напомнил, что предыдущая Общественная палата умудрилась после опроса граждан, какие памятники ставить в городе, выкинуть оттуда половину выигравших предложений и добавить свои. Оппозиционер добавил, что Смольному не хватает профессионализма, и Общественная палата должна помочь это исправить.

Новый закон о составе Общественной палаты начал действовать с 1 января 2017 года. Согласно документу, палата Петербурга должна состоять из 63 человек: 21 назначаются губернатором, еще столько же – ЗакСом.

При этом остальные члены палаты отбираются среди представителей общественности. Членом Общественной палаты не может быть депутат, чиновник и действующий член политической партии.

Общественная палата – это структура, созданная для взаимодействия общества с с губернатором и исполнительными органами власти. ОП существует как на федеральном уровне, так и в регионах. Основная ее задача – контролировать, соблюдаются ли в процессе разработки законов интересы и права простых граждан. Функционирует палата на добровольной основе, ее члены не получают зарплаты.

 

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