Facebook вернул Милонову доступ к его странице

Facebook вернул депутату Госдумы Виталию Милонову доступ к его странице. Аккаунт в социальной сети был заблокирован администрацией на месяц, однако блокировка продержалась менее суток.

Администрация соцсети временно заблокировала страницу Милонова из-за комментария к фотографии с акции в память о Борисе Немцове. Политик заявил, что причиной бана стал его комментарий под фото, где он использовал слово «хохлы».

Милонов заявил, что участники памятной акции - это те же люди, которые выступали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В этой записи парламентарий назвал украинцев «хохлами». По его словам, он сделал это с иронией и не хотел кого-то оскорбить.

«Несмотря на угрозу лишения меня доступа к моему аккаунту, в связи с неожиданно громким резонансом, который поднял вопрос о произволе и цензуре в сети Facebook, неожиданно без дополнительных объяснений доступ был восстановлен в полном объеме», - цитирует РИА «Новости» депутата.

При этом Милонов намерен предложить руководству Facebook ряд изменений в правилах блокировки аккаунтов. «Тем не менее я планирую поднять вопрос о регулировании процесса блокировки верифицированных аккаунтов российских общественных деятелей и политиков», - добавил Милонов.