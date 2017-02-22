ЗакС обязал чиновников отчитываться об активности в соцсетях

Депутаты петербургского Законодательного собрания обязали чиновников отчитываться об активности в соцсетях. Парламентарии одобрили соответствующие поправки в городской закон «О государственной гражданской службе». Об этом сообщает «Росбалт».

Поправки повторяют изменения, уже внесенные в федеральный закон летом 2016 года. Он предполагает, что государственные и муниципальные служащие должны сообщать о сайтах, где размещена общедоступная информация, «позволяющая их идентифицировать». Под подобными сайтами подразумеваются персональные странички в соцсетях, а также именные комментарии на разных сайтах.

В пояснительной записке к федеральному законопроекту говорилось, что он призван устранить коррупционные риски и обеспечить соблюдение правил профессиональной этики. Работодатель сможет составить представление о своем будущем работнике с помощью анализа его социальных сетей, говорится в документе.

При приеме на госслужбу кандидаты должны будут предоставить информацию о своих страницах в сети за последние три года. Действующие служащие обязаны отчитываться о профилях ежегодно до 1 апреля. Нарушение требования может выступать основанием для прекращения служебного контракта.

Порядок предоставления отчета об активности в соцсетях должно установить правительство, однако он пока не принят, поэтому депутаты пока лишь утвердили рамочные нормы. Теперь документ будет отправлен на подписание губернатору Петербурга.