ЗакС разрешил депутатам встречи с избирателями в формате гайд-парков

Законодательное Собрание Петербурга разрешило депутатам встречи с избирателями в формате гайд-парков. Об этом сообщает «Агентство бизнес новостей».

Закон с учетом губернаторских предложений принят сегодня, 22 февраля, 39 голосами «за». Теперь правительство сможет установить перечень мест, где парламентарии смогут встречаться со своими избирателями. Более того, число участников таких собраний сократили до 100 человек.

Изначально в ЗакСе хотели приравнять встречи с депутатами к митингам, чтобы гайд-парки также согласовывали со Смольным. Однако Георгий Полтавченко отказался подписывать такой законопроект и внес в него свои поправки.

Автором первоначального законопроекта о приравнивании встреч с депутатами к митингам стал депутат «Единой России» Александр Тетердинко. По данным АБН, сегодня он также поддержал поправки Полтавченко.

Инициатива Тетердинко появилась после митинга на Марсовом поле 28 января против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Он прошел в форме встречи с депутатами.