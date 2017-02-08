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ЗакС Петербурга обязал депутатов согласовывать встречи с избирателями

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Инициатива появилась после митинга на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Законодательное собрание Петербурга обязало депутатов согласовывать встречи с избирателями. Законопроект ушел на подпись губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщает REGNUM.

Парламентарии приняли региональный закон, который запрещает депутатам без согласования с исполнительной властью проводить публичные массовые встречи с избирателями. За проголосовали 38 депутатов, 11 высказались против.

Инициатива появилась после митинга на Марсовом поле 28 января против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Он прошел в форме встречи с депутатми.

Авторы документа из «Единой России» сообщили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, пишет «Фонтанка.ру». По словам главы фракции «ЕР» Александра Тетердинко, принятием законопроекта парламентарии закроют лазейку в законодательстве.

На сегодняшнем заседании, 8 февраля, единоросс также заявил, что его фракция таким образом заботится о безопасности граждан. «Мы выступаем за то, чтобы на улицах нашего города творился порядок. Мы охраняем ваших избирателей. Когда вы несанкционированно будете встречи с избирателями проводить, и провокаторы на них придут, это поставит вас и ваших избирателей в опасность», – сообщил с трибуны парламентарий.

Депутат Оксана Дмитриева, в свою очередь, заявила, что законопроект противоречит Конституции и ущемляет права граждан, а «яблочник» Борис Вишневский добавил, что существует множество ситуаций, когда за десять дней согласовать митинг невозможно, так как требуется срочное вмешательство народного избранника. В качестве примеров таких ситуаций Вишневский назвал вырубку скверов, снос домов-памятников, смерть значимого общественного деятеля.

«У вас слово «майдан» вызывает неконтролируемую истерику, но подумайте, в какой костер вы подбрасываете дрова, запрещая встречи с избирателями», – добавил Вишневский, имея ввиду слова Александра Тетердинко, что под видом встречи с избирателями депутаты могут устроить майдан.

Документ вступит в силу спустя десять дней после его подписания губернатором. Это означает, что депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля: парламентарии намерены окружить его «живым кольцом». На заседании парламента глава фракции «ЕР» раскритиковал это намерение. «Вы собираетесь православный собор окружить синим кольцом пикетчиков. Вы понимаете, что вы вытворяете? Вы провокативную акцию хотите устроить», – резюмировал Тетердинко.

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