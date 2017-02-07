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Путин дал секретное поручение правительству по «пакету Яровой»

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© Фото: kremlin.ru

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Президент РФ поручил правительству поддержать операторов в связи с новыми поправками.

Президент России Владимир Путин дал секретное поручение правительству по «пакету Яровой». Поручение было закрытым и нигде не публиковалось, пишут «Ведомости».

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По данным издания, Путин поручил правительству поддержать операторов в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции».

Газета сообщает, что о существовании распоряжения удалось узнать из комментариев к подзаконным актам, которые Минкомсвязи опубликовало на портале правовой информации. После обращения «Ведомостей» комментарии представителей ведомства пропали.

«Представитель ведомства не стал обсуждать эти сообщения, а к вечеру понедельника все комментарии министерства со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала», - отмечает издание.

«Антитеррористические» поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают операторов связи и провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода. Эта инициатива была раскритикована представителями отрасли, которые указывают на значительные затраты для исполнения закона.

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