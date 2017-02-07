  • 7 Февраль 2017
USD 07.02.2017 58.7121 -0.6016
USD ММВБ 12:17 58.92020  
EUR 07.02.2017 63.1566 -0.6590
EUR ММВБ 12:17 63.0810  
Нефть($) 07.02.2017 55.65 0.34
Нефть(p) 07.02.2017 3267.33 -13.31

В ЗакСе идут проверки из-за митинга против передачи Исаакия РПЦ

Автор:

Встреча с депутатами на Марсовом поле 28 января
© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

Служебный проверки начаты в отношении помощников депутатов, которые были на митинге 28 января.

В петербургском Законодательном собрании идут проверки из-за митинга против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на свои источники.

Читать также:

Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

Служебный проверки начаты в отношении помощников депутатов, которые были на митинге на Марсовом поле 28 января, где петербуржцы пришли высказаться против передачи собора РПЦ.

Митинг прошел в формате встречи с депутатами ЗакСа, поэтому не требовал согласования. Парламентарии лишь известили профильный комитет Смольного и ГУВД города о времени и месте проведения своего мероприятия.

"Ко мне пришли и заявили, что в отношении меня начата служебная проверка. В чем дело, неизвестно, что хотят - тоже. Копию не дали, сфотографировать бумагу тоже не дали", - рассказал один из помощников.

В "ДП" считают, что такая проверка - это показательная акция, так как формально на Марсовом поле была встреча с депутатами, а значит, помощники парламентариев должны были там присутствовать по долгу службы. При этом сам факт проверки может быть занесен в личное дело госслужащего и в перспективе может создать проблемы.

"На имя спикера поступило несколько десятков писем от граждан с просьбой проверить правомочность участия в митинге на Марсовом поле госслужащих. Документы направлены в контрольную группу ЗаКса", - подтвердили факт проверки в пресс-службе Мариинского дворца.

Источники "ДП" в Законодательном собрании заявили, что это не первый случай, когда помощников депутатов наказали за участие в митинге на Марсовом поле. Например, некоторым помощникам, которые особо активно выступали против передачи Исаакиевского собора РПЦ, были отключены на день электронные пропуска для прохода в ЗакС.

В ближайшую субботу, 12 февраля, около Исаакия пройдет еще одна встреча с депутатами, более того, будет организована специальная акция против передачи собора РПЦ «Синее кольцо»: участники встанут живым кольцом вокруг Исаакиевского собора.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm