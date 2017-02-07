В ЗакСе идут проверки из-за митинга против передачи Исаакия РПЦ

В петербургском Законодательном собрании идут проверки из-за митинга против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на свои источники.

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Служебный проверки начаты в отношении помощников депутатов, которые были на митинге на Марсовом поле 28 января, где петербуржцы пришли высказаться против передачи собора РПЦ.

Митинг прошел в формате встречи с депутатами ЗакСа, поэтому не требовал согласования. Парламентарии лишь известили профильный комитет Смольного и ГУВД города о времени и месте проведения своего мероприятия.

"Ко мне пришли и заявили, что в отношении меня начата служебная проверка. В чем дело, неизвестно, что хотят - тоже. Копию не дали, сфотографировать бумагу тоже не дали", - рассказал один из помощников.

В "ДП" считают, что такая проверка - это показательная акция, так как формально на Марсовом поле была встреча с депутатами, а значит, помощники парламентариев должны были там присутствовать по долгу службы. При этом сам факт проверки может быть занесен в личное дело госслужащего и в перспективе может создать проблемы.

"На имя спикера поступило несколько десятков писем от граждан с просьбой проверить правомочность участия в митинге на Марсовом поле госслужащих. Документы направлены в контрольную группу ЗаКса", - подтвердили факт проверки в пресс-службе Мариинского дворца.

Источники "ДП" в Законодательном собрании заявили, что это не первый случай, когда помощников депутатов наказали за участие в митинге на Марсовом поле. Например, некоторым помощникам, которые особо активно выступали против передачи Исаакиевского собора РПЦ, были отключены на день электронные пропуска для прохода в ЗакС.

В ближайшую субботу, 12 февраля, около Исаакия пройдет еще одна встреча с депутатами, более того, будет организована специальная акция против передачи собора РПЦ «Синее кольцо»: участники встанут живым кольцом вокруг Исаакиевского собора.