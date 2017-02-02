В Госдуму внесен законопроект о запрете встреч депутатов с избирателями без согласования

В Государственную думу внесен законопроект о запрете встреч депутатов с избирателями без согласования. Согласно документу, встреча депутата любого уровня - от муниципального до Госдумы - с избирателями должна проводиться в соответствии с законом о массовых мероприятиях.

Законопроект внесла депутат от «Единой России» Ирина Белых. Как сказано в пояснительной записке, новый законопроект направлен на публичные формы встреч с депутатами, которые требуют «дополнительного правового регулирования, в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

На встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет. Для депутатов Белых предложила ввести особый порядок уведомления о встречах. Они должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее, чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок - десять дней).

В конце декабря 2016 года депутатские встречи с избирателями приравняли к митингам в Москве. Соответствующий закон одобрила Мосгордума. «Если депутат организует митинг, то не нужно лукавить и прикрывать это публичное мероприятие термином «встреча с избирателями», нужно соблюдать федеральный закон», - цитирует РБК депутата Мосгордумы Кирилла Щитова.

В Петербурге накануне, 1 февраля, предложили ввести аналогичное ограничение. Поводом стала акция против передачи РПЦ Исаакиевского собора, которая формально проходила как встреча с депутатом. Митинг собрал более 2000 человек.