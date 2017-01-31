Петербург занял первое место в рейтинге эффективности власти за 2015 год, составленный Министерством экономического развития РФ. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко перед заседанием Смольного 31 января.

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Оценка эффективности, по словам градоначальника, выводилась на основе 12 показателей, учитывающих развитие экономики региона, размер инвестиций в основной капитал, развитие социальной сферы и данные социологических опросов.

При этом, отметил Полтавченко в 2014 году Петербург, по оценкам Минэкономразвития, был на седьмом месте, а в 2013 году - на 27 месте.

«В прошлом году разного рода «эксперты» рассуждали на тему эффективности деятельности правительства города и при этом себя не особенно обременяли аргументами. Я хотел бы, чтобы петербуржцы познакомились с объективной оценкой нашей деятельности», - цитирует REGNUM Полтавченко.