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Елена Мизулина решила покинуть «Справедливую Россию»

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© Фото: Михаил Джапаридзе / ИТАР-ТАСС

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С чем связано решение покинуть партию, Мизулина не рассказала.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина объявила о выходе из партии «Справедливая Россия». Об этом она написала на своей странице в Twitter. С чем связано решение покинуть партию, Мизулина не рассказала.

Мизулина состояла в «Справедливой России» с 2007 года, она пришла в партию незадолго до выборов пятого созыва Государственной думы и возглавила региональный список по Омской области. Переизбравшись в 2011 году, она возглавила комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

В сентябре 2015 года она сдала депутатский мандат и перешла в Совет Федерации. До этого Мизулина дважды избиралась в Думу от «Яблока» - во втором и третьем созывах.

Мизулина известна как автор и соавтор резонансных законопроектов. Среди них законы о защите детей от информации, о создании системы «черных списков» запрещенных интернет-сайтов, о запрете бэби-боксов и другие. Она также способствовала принятию закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

В октябре 2016 года Мизулина внесла на рассмотрение Думы законопроект о декриминализации домашнего насилия. Документ предполагает перевод первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями. Проект принят в первом чтении в январе этого года.

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