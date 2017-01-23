Медведева переназначили на пост лидера «Единой России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переназначен на пост лидера партии «Единая Россия». Такое решение было принято на съезде партии 22 января.

Голосование было открытым, кандидатура Медведева была единственной, сообщает «Интерфакс».

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет «Единой России». Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

В ВС «Единой России», в частности, вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

Остались в составе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и министр культуры Владимир Мединский.

Покинули состав многие из депутатов предыдущего созыва Госдумы, не избравшиеся в новый, седьмой созыв. Съезд партии «Единая Россия» проходил в Москве 21 и 22 января.

Во время съезда Медведев зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось, что президент обращает внимание на важность сохранения кадровой преемственности в партии власти.

Дмитрий Медведев занимает пост руководителя «Единой России» с 2012 года. Он возглавил партию вскоре после того, как его на посту президента РФ сменил Владимир Путин.