  • 23 Январь 2017
USD 21.01.2017 59.6697 +0.3176
USD ММВБ 09:17 59.75450  
EUR 21.01.2017 63.7272 +0.5469
EUR ММВБ 09:17 63.9700  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Медведева переназначили на пост лидера «Единой России»

Автор:


© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Темы дня

Голосование было открытым, кандидатура Медведева была единственной.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переназначен на пост лидера партии «Единая Россия». Такое решение было принято на съезде партии 22 января.

Голосование было открытым, кандидатура Медведева была единственной, сообщает «Интерфакс».

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет «Единой России». Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

В ВС «Единой России», в частности, вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

Остались в составе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и министр культуры Владимир Мединский.

Покинули состав многие из депутатов предыдущего созыва Госдумы, не избравшиеся в новый, седьмой созыв. Съезд партии «Единая Россия» проходил в Москве 21 и 22 января.

Во время съезда Медведев зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось, что президент обращает внимание на важность сохранения кадровой преемственности в партии власти.

Дмитрий Медведев занимает пост руководителя «Единой России» с 2012 года. Он возглавил партию вскоре после того, как его на посту президента РФ сменил Владимир Путин.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm