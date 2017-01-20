"Good job": Дональд Трамп официально стал 45-ым президентом США

Миллиардер Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-ым президентом США. После присяги Трамп выступил со своей первой речью в качестве главы Белого дома и пожал руку Бараку Обаме, который сказал: "Good job!"

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним председатель Верховного суда США Джон Робертс. "Примите мои поздравления, господин президент", - сказал Робертс.

Сразу после этого над Капитолием раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Перед Трампом присягу также принес вице-президент США Майкл Пенс. Таким образом, в полдень (20:00 мск) начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.