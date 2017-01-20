Инаугурация Дональда Трампа - ОНЛАЙН
© Фото: Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп вступит в свою должность: официальные речи, балы и торжественные обеды.
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