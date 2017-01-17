Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская уволилась

Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По данным издания, ее последним рабочим днем станет 31 января. Сейчас, с 16 по 22 января, Казанская находится в отпуске.

«Она сама об этом объявила», - подтвердила уход Казанской экс-вице-губернатора по социальным вопросам Людмила Косткина.

Наиболее вероятной кандидатурой на должность вице-губернатора социального блока считается Анна Митянина - председатель юридического комитета Смольного.

Ольга Казанская перешла на работу в Смольный в 2011 году, сменив на посту социального вице-губернатора Людмилу Косткину. В петербургском правительстве Ольга Казанская отвечала за решение вопросов социальной и демографической политики, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, труда и занятости населения. Ранее более 20 лет работала в банковской сфере.