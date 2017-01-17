Ле Пен признает Крым российским в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на выборах главы государства признать Крым частью России. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», - сказала она, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН».

Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми. «Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», - подчеркнула французский политик.

По ее словам, выступая за отмену ограничительных мер против РФ, она таким образом «восстановит нормальные отношения» между Парижем и Москвой. Кроме того, среди целей Ле Пен - обеспечить Франции независимости от США и НАТО и сделать ее «свободной, независимой и уважаемой».

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Опросы показывают, что Марин Ле Пен может претендовать на выход во второй тур, где ей, скорее всего, будет противостоять представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. При этом правящая Социалистическая партия до сих пор не выдвинула единого кандидата - первый тур праймериз, фаворитом которых считается экс-премьер Мануэль Вальс, пройдет 22 января.