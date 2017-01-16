Депутаты ЗакСа помолятся о благополучии новой сессии

Депутаты петербургского Законодательного собрания помолятся о благополучии новой сессии. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на нескольких парламентариев, которых пригласили принять участие в службе.

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Молебен планируют провести перед первым заседанием новой сессии состоится в среду, 18 января, в домовой церкви Мариинского дворца.

"Не исключено, что в ходе мероприятия будет затронут вопрос передачи РПЦ Исаакиевского собора, которую активно поддерживает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров", - пишет издание.

Настоятель домового храма ЗакСа, протоиерей Петр Мухин подтвердил, что в среду запланирована Божественная литургия, однако отметил, что проводится она почти ежедневно, а 18 числа будет посвящена предстоящему празднику Крещения.

"Всем, кто придет, я, конечно, пожелаю мира и благоразумия", – отметил Петр Мухин. Ранее, 10 января, губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакий будет передан Русской православной церкви.