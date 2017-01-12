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Сотрудники Госдумы будут отчитываться об активности в соцсетях

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Депутат Госдумы Виталий Милонов
© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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В графах необходимо указывать «адрес сайта» или «страницы сайта», где они размещали «общедоступную информацию».

Сотрудникам Госдумы объявили о необходимости предоставлять сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете, как стало известно изданию, было размещено во внутренней сети Госдумы.

В отчете об активности в интернете, форму которого в конце декабря утвердило правительство, госслужащим, в числе прочего, необходимо в специально пронумерованной графе указать «адрес сайта» или «страницы сайта», где они размещали «общедоступную информацию». Точность сведений должна быть заверена подписью.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты на госслужбу должны предоставить такие отчеты за три календарных года, предшествующих году поступления.

Законопроект, обязывающий чиновников отчитываться о своих социальных сетях, был одобрен летом 2016 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он призван устранить коррупционные риски и обеспечить соблюдение правил профессиональной этики. Работодатель сможет составить представление о своем будущем работнике с помощью анализа его социальных сетей, говорится в документе.

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