Прощальные слова Обамы в Twitter бьют рекорды по лайкам и репостам

Прощальные слова действующего президента США Барака Обамы на его личной странице в Twitter бьют рекорды по лайкам и репостам. Последний твит аккаунта @POTUS стал самым популярным за время его существования.

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«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности создавать изменения, но в ваши», - написал Обама. На момент выхода заметки сообщение ретвитнули более 738 тыс. пользователей, а лайки поставили - свыше 1,5 млн человек.

Барак Обама завел личный аккаунт в Twitter под псевдонимом POTUS, что представляет собой полное название должности американского лидера и расшифровывается как President of the United States (президент США), в мае 2015 года. За первые пять часов на его страничку подписались более 1 млн пользователей, что стало мировым рекордом. В данный момент главу государства читают более 13,4 млн человек.

Действующий президент США Барак Обама вечером 10 января выступил в родном Чикаго с прощальной речью, в которой подвел итоги восьми лет своего правления. После речи Барак и Мишель Обама взялись за руки и ушли со сцены, перед ними шла их дочь Малия. Позади президентской семьи - вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл. Эта фотография уже стала легендарной.