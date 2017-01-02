Высланные из США 35 дипломатов вернулись в Россию

Сотрудники российских дипломатических учреждений, высланные из США в связи с хакерскими атаками, вернулись в Россию. Дипломаты вместе с семьями прибыли в Москву на специальном самолете в ночь на 2 января. Об этом сообщает ТАСС.

Всего персонами нон грата в США были объявлены 35 дипломатов из РФ: 31 сотрудник посольства и четыре работника генерального консульства в Сан-Франциско. 29 декабря им было предписано покинуть США в течение 72 часов.

Видео: ТАСС

В ответ МИД РФ предложил Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов, однако тот решил этого не делать, назвав ответную высылку «кухонной дипломатией».

Для детей российских дипломатов, вернувшихся из США, от имени Путина поручено организовать посещение новогодних представлений в Государственном Кремлевском дворце. в удобное для них время.

Реакция Путина на американские санкции вызвала одобрение избранного президента США Дональда Трампа, он написал на своей странице в Twitter, что Путин умен. Несмотря на это, в конгрессе заявили, что не позволят новому президенту отменить санкции.

Конгресс США примет «решительные меры», если избранный президент страны Дональд Трамп попытается отменить санкции в отношении России. Об этом в интервью ABC заявил член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф.

«Демократы и республиканцы, например, сенатор Джон Маккейн и другие будут вместе поддерживать введение более жестких санкций», - добавил политик. По его словам, тех мер, которые приняла администрация Барака Обамы, недостаточно для сдерживания России.

Шифф, который входит в комитет по делам разведки, заявил, что ни в комитете, ни в американском разведывательном сообществе не ставят под сомнение, что российские власти организовали хакерскую атаку на США. Подвергая сомнению эти утверждения, Дональд Трамп подрывает собственный авторитет, считает политик.